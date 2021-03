Pd, la “nuova era di Letta” arriva anche nei circoli. Scurti: “Momento di confronto”

“Progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti”. Prende il via, nei Circoli della Federazione Partito Democratico del Basso Molise, la Consultazione lanciata dal neo segretario Enrico Letta durante l’Assemblea nazionale del Partito Democratico. “Un momento di incontro e confronto all’interno dei circoli – ha affermato il segretario di Federazione Oscar Scurti – per elaborare una sintesi tra i punti del documento nazionale e le proposte di militanti e iscritti che animano la politica dal basso”. Dopo l’appuntamento di ieri, lunedì 22 marzo, presso il circolo di Termoli, oggi l’appuntamento si sposta al circolo di Guglionesi. E ancora il calendario prevede mercoledì 24 presso il circolo di Santa Croce di Magliano, Montecilfone, Acquaviva Collecroce, Colletorto, Palata, Tavenna, Rotello, Montefalcone nel Sannio e Roccavivara, giovedì 25 marzo circolo di Portocannone, di Ururi, di Montenero di Bisaccia e di Larino. Sabato, invece, spazio al dibattito all’interno del circolo di San Martino in Pensilis e domenica in quello di Campomarino. “Sarà una occasione – ha concluso Scurti – per far emergere idee, proposte e iniziative sul rilancio e sulle priorità del Partito Democratico, a partire dai territori, dalle periferie e dagli iscritti”.