Pd, Fanelli: “Con Letta si apra fase di confronto, noi staremo acconto a lui”

“Un grazie a Enrico Letta, persona autorevole e capace, che ha sciolto la riserva per la guida del PD.” Così Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale. Questa mattina il via libera del’Assemblea a Letta. “Con lui si avvii anche una sincera e profonda fase di confronto. Una fase che sia davvero capace di accorciare le distanze con i reali bisogni dei cittadini, oggi provati come mai. Un rilancio complessivo che investa tutti i territori e sappia trarre da questi l’energia vitale per guardare avanti con ottimismo e fiducia!

Noi staremo accanto a lui! Però non senza chiedere che lui stia accanto a noi! In questo momento più che mai il Molise ne ha davvero bisogno.”