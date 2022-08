Pd, Facciolla: «Nostri candidati di qualità e rappresentano il territorio. Per gli altri il Molise è da colonizzare»

Non ha peli sulla lingua, come suo solito, il segretario del Pd Vittorino Facciolla che nel pomeriggio si è recato in Corte d’Appello per formalizzare le candidature, già note, in vista delle lezioni del 25 aprile. Alessandra Salvatore correrà sull’uninominale della Camera, Caterina Cerroni e Vittorino Facciolla sul proporzionale, mentre al Senato ci sarà Rossella Gianfagna all’Uninominale e Giuseppe Cecere al proporzionale.

«I nostri sono candidati di marca molisana, un’offerta altamente qualificata e un’operazione di rinnovamento nel radicamento del territorio. Tre donne capolista non si era mai visto, abbiamo una batteria favolosa.»

Poi le bordate al centrodestra: «E’ incredibile, una lottizzazione che sperano i molisani facciano pagare. C’è qualcuno che nel 2022 che pensa ancora che questo sia un territorio da colonizzare. I molisani hanno l’intelligenza per farsi rappresentare da molisani, da chi conosce questo territorio».

