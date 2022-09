Pd, Facciolla: «E’ naturale e legittimo che i 5 Stelle rivendichino la leadership visto il risultato delle Politiche»

Il segretario regionale del Partito Democratico: «Quello che interessa a noi è una mediazione sui programmi»

Archiviate le elezioni Politiche, in Molise il tema delle prossime settimane sarà inevitabilmente relativo alle Regionali della prossima primavera. Per il momento il lavoro è ancora sottotraccia, ma si iniziano mandare i primi messaggi a mezzo stampa. E’ il caso di Pd e 5 Stelle che tenteranno di trovare un accordo. Chiara la posizione di Andrea Greco secondo il quale la scelta del candidato presidente spetta al Movimento in virtù del chiaro risultato delle Politiche. Posizione che sembrerebbe trovare d’accordo anche il segretario regionale del Pd Vittorino Facciolla: «Che ci sia l’esigenza oggi da parte del partito di maggioranza relativa in regione, quindi del Movimento 5 Stelle, di poter avere una rappresentanza alle prossime Regionali, mi sembra un fatto naturale ed è legittimo che lo chiedano visto il risultato delle Politiche. Però voglio evidenziare – ha proseguito Facciolla – che noi come coalizione abbiamo ottenuto solo 700 voti in meno e poi ogni elezione fa storia a sé, dipende anche dal radicamento sul territorio dei candidati. Ciò che interessa a noi come centrosinistra, in ipotesi di accordo con il Movimento 5 Stelle, sono i programmi, sui quali bisognerà trovare un punto di mediazione.»