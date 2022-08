Pd, Enrico Letta ribalta le decisioni molisane: Caterina Cerroni al proporzionale

Candidature Pd, si racconta che lo stesso segretario nazionale sia intervenuto per cambiare le decisioni della direzione regionale del partito. Caterina Cerroni così passa al proporzionale al posto di Vittorino Facciolla. In sostanza, Letta stesso ha capito che, sondaggi alla mano, il maggioritario sarà appannaggio del Centrodestra e le uniche speranze di elezione, per un candidato Pd, sono alla Camera, con i resti del proporzionale nazionale. Da qui la decisione di tutelare al massimo la segretaria nazionale dei giovani Pd che, però, sarà anche candidata al secondo posto del proporzionale Camera su Roma. In pratica candidatura blindata. Una decisione concordata comunque con lo stesso segretario regionale del Molise che l’ha condivisa. Ora bisogna capire che farà Facciolla, resterà in gioco passando al maggioritario o no?

In un modo, o nell’altro, una decisione che peserà in prospettiva regionali 2023. Al momento la casella del maggioritario Pd è vuota, in attesa che si riunisca di nuovo la direzione regionale del partito per una riunione che si preannuncia abbastanza animata.