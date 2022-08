Pd e Sinistra per Campobasso: “Nessun evento programmato nei quartieri”

I consiglieri di centrosinistra Trivisonno, Salvatore, Chierchia e Battista: “L’Aula aveva votato all’unanimità la nostra mozione Rap (Ritorno Alla Periferia). Temiamo che si sia persa un’occasione”

“Un concertino in Via Montegrappa, un altro in Via Quircio, un altro ancora al Parco della Musica; qualche canestro al Cep o in Via Friuli, un paio di campi da bocce risistemati con un po’ di sabbia: poche cose, piccole per un’amministrazione come Campobasso, che però avrebbero aiutato a vivere meglio i quartieri e socializzare, soprattutto in estate”. È il rammarico espresso dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Giose Trivisonno, e dalle consigliere Dem Alessandra Salvatore e Bibiana Chierchia e dal capogruppo di Sinistra per Campobasso, Antonio Battista.

“ll Consiglio comunale – hanno ricordato – aveva votato all’unanimità la mozione RAP (Ritorno Alla Periferia): proposta nostra, votata da tutti. Avevamo spiegato ai cittadini di quei quartieri che quest’anno sarebbero stati attenzionati. Ad oggi non conosciamo attività programmate in quelle zone. L’estate termina settembre, è vero, ma temiamo che ormai non si faccia più in tempo e si sia persa un’occasione”.

Tuttavia, “non conosciamo i motivi di questa decisione, ma non crediamo sia per assenza di fondi: i capitoli del Bilancio del Comune dedicati ad eventi culturali e ricreativi sono stati, mai come quest’anno, riempiti a ripetizione e consentono almeno – hanno concluso – di acquistare un velo, pietoso, da stendere su questa storia”.