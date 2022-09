Pd e centrosinistra: “Il voto lo decideranno i molisani, riprendiamoci la nostra terra”

L’ultimo appello dei candidati della coalizione da piazza Vittorio Emanuele a Campobasso: “Il centrodestra preferisce la propaganda alla responsabilità. Noi offriamo le nostre storie e il nostro impegno per difendere i diritti fondamentali che stanno mettendo in discussione”

“I diritti fondamentali delle cittadine e dei cittadini sono messi in discussione da chi preferisce la propaganda alla responsabilità. Noi invece mettiamo in campo quello che siamo con le nostre storie e il nostro impegno”. Le parole di Alessandra Salvatore, candidata del Pd all’uninominale della Camera, condensano il pensiero della squadra Dem in corsa per il Parlamento che lancia l’ultimo appello al voto da Campobasso, in piazza Vittorio Emanuele senza la capolista al proporzionale della Camera, Caterina Cerroni, che ha aperto il comizio finale di Enrico Letta a Roma. Ancora più netta e tagliente, in questo senso, la candidata all’uninominale del Senato, Rossella Gianfagna: “Il voto lo decidono i molisani: riprendiamoci la nostra terra e mandiamoli via”.

Di qui, “il pericolo di un centrodestra che, in Molise, ha il volto di Claudio Lotito tra feste e bagordi – ha detto ancora Salvatore – come se si dovessero candidare al Grande Fratello. Noi non abbiamo avuto bisogno di raccontare al territorio perché ci siamo proposti con le nostre storie e l’impegno istituzionale laddove c’è stato”.

Per la capolista alla Camera di Verdi e Sinistra Italiana, Sara Ferri, serve “una proposta forte dando priorità alla giustizia sociale e al problema dell’abitare garantendo un alloggio dignitoso a chi non ce la fa e ridando dignità a chi ha in famiglia persone da assistere con una sanità pubblica che eroghi tutti i servizi essenziali per tutti e tutte, comprese le persone Lgbt”.

Sul palco anche la candidata di +Europa, Giuseppina Di Stasi, che ha auspicato “una società in cui sia bello e semplice vivere. I giovani non devono essere prigionieri di scelte sbagliate”. Tema ripreso dal candidato al Senato di Verdi e Sinistra Italiana, Leo Terzano, che ha ricordato che “oggi i nostri figli sono scesi in piazza contro la crisi climatica. Affrontano problema in maniera seria e scientifica, mentre il centrodestra nega la crisi climatica. Vogliamo vivere in un pianeta e in un Molise che ci salvaguarda e che sia rappresentato da molisani”.

Un Molise però che “ha una crisi in sanità da oltre 20 anni – ha ricordato il candidato al proporzionale per il Senato, Giuseppe Cecere – e il fondo nazionale che gli spetta è lo 0,5% del totale perché tarato in base alle popolazione. Con il Covid è saltato completamente il quadro regionale: chi lavora fa turni incredibili perché non vuole venirci nessuno. Occorre invece innestare una leva fiscale per far rientrare chi è fuori, altrimenti avremo spopolamento sempre maggiore”. Infine, l’appello del segretario regionale e candidato al proporzionale della Camera, Vittorino Facciolla: “Abbiamo assistito all’operazione simpatia dei candidati venuti da Roma che hanno rappresentato in chiave fumettistica i molisani senza provare a pensare che siano un popolo orgoglioso che non affida ad altri il suo destino. Non siamo rassegnati agli 1,5 miliardi di fondi che arriveranno sul territorio e hanno bisogno di scelte e programmazioni di qualità: infrastrutture, sanità di prossimità e capitale umano con i giovani da defiscalizzare per recuperare competitività. Ed è insieme con voi che vogliamo rappresentare una speranza per il Molise”. (adimo)