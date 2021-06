Pd e 5stelle saranno alleati ad Isernia, raggiunta l’intesa ufficiale

È Isernia una delle città in cui, a ottobre, Cinque Stelle e Pd presenteranno un unico candidato sindaco, magari con il sostegno di altri partiti del Centrosinistra, ma qui i giochi sono ancora aperti. L’intesa tra Dem e Grillini è stata raggiunta ieri sera a Isernia dalle due delegazioni dei partiti, allargate ai rappresentanti regionali. Del resto, solo poche ore prima, anche Facciolla aveva dato il via libera all’intesa, con una sua presa di posizione. Nomi non ne sono stati ancora fatti, ma al tavolo del Centrosinistra ora i due partiti andranno insieme con una proposta unitaria anche se, ricordiamolo, il Pd per ora ha indicato quattro persone mentre i Grillini ancora non si pronunciano.