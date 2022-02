Pd Campobasso presenta mozione per la mobilitazione contro l’azione bellica russa in Ucraina

Mozione per la mobilitazione contro l’azione bellica russa in Ucraina presentata ieri, venerdì 26 febbraio, dai gruppi PD e la Sinistra. Il documento è stato sottoscritto dai capigruppo Domenico Esposito (Forza Italia), Alberto Tramontano (Lega), Salvatore Colagiovanni (Popolari), Massimo Sabusco (È Ora), Mario Annuario (Fratelli d’Italia), Pina Passarelli (Gruppo Misto)

MOZIONE: mobilitazione contro l’azione bellica russa in Ucraina

Il Consiglio Comunale di Campobasso,

premesso che:

-il ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” costituisce uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico-costituzionale;

-la Comunità Europea e, poi, l’Unione Europea hanno rappresentato e rappresentano la

garanzia di uno spazio di pace, di diritti e libertà irrinunciabili; -I’Ucraina, Paese sovrano, e i suoi cittadini subiscono da anni, nelle zone al confine con la

Russia, le prove di forza e di prevaricazione di quest’ultima;

-è intollerabile che, dopo gli orrori della seconda guerra mondiale e degli altri conflitti che hanno funestato il continente europeo nel secolo scorso, si debba ancora assistere ad atti di violenta conquista territoriale, che rappresentano attentati ai diritti ed alla democrazia dell’Europa intera;

-è odioso pensare che i bambini ed ragazzi ucraini del nuovo millennio, dal cuore dell’Europa, debbano vivere sulla loro pelle la guerra, che dovrebbero invece conoscere solo come fatto storico, come imperdonabile errore che merita la condanna della Storia e di tutti noi;

-occorre una mobilitazione imponente e corale a sostegno dell’Ucraina e della pace, per fermare la follia della guerra e per rendere nostri bambini ed i nostri ragazzi ancor più consapevoli della bellezza e della straordinarietà di una Europa, in cui si gode dei diritti fondamentale, in cui si circola liberamente, in cui si vive in pace, e per stimolare in loro, ora più che mai, gli anticorpi alle guerre ed alle violenze, da qualunque parte provengano;

tutto ciò premesso,

esprime

la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e per i bombardamenti e gli altri atti di guerra, che hanno colpito infrastrutture e messo a rischio civili inermi (compresi i bambini ricoverati per problemi oncologici), messi in atto in violazione di ogni regola del diritto internazionale e per sottomettere uno Stato sovrano, con il rifiuto di ogni tentativo d’intesa negoziale,

chiede

al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi in un’iniziativa di contrasto all’aggressione, assumendo le misure necessarie e contribuendo a determinare attivamente il contenuto di eventuali decisioni della NATO, perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’attuazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki;

si impegna

a far sentire al popolo ucraino la solidarietà dei cittadini campobassani e la più forte

condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra; a creare ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale, in concorso con le altre istituzioni locali, anche attraverso il coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci, e con la società civile, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado della città capoluogo, che vanno immediatamente coinvolte.