Pd, “Campobasso non concede la cittadinanza a Zaki per deboli pretesti”

“Milano può, Bologna può, Torino pure! Campobasso non è in grado di concedere la cittadinanza ai genitori di Giulio Regeni e a Patrick Zaki per deboli pretesti formali e misere motivazioni politiche“. E’ quanto affermato dal Pd di Campobasso. “La critica al “tiepido” atteggiamento del Governo italiano rispetto a Paesi che violano i diritti umani, contenuta nella nostra mozione, impedisce alla maggioranza 5stelle di riconoscere la cittadinanza della nostra città ai genitori di Giulio Regeni e a Patrick Zaki. Lo sconcerto è tanto. Dal Consiglio Comunale di Campobasso esce un odg che riporta solo una delle nostre richieste, un documento “copia-incolla” che viene presentato tardivamente e che dimostra come nei giorni precedenti al consiglio nulla è stato fatto dalla maggioranza. L’interesse non c’è, l’impegno è pari a zero”.