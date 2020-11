Pd Campobasso, l’appello per la Salute e per l’unione dei Sindaci

“Nel piccolo Molise essere Sindaco, spesso, vuol dire avere mille responsabilità e fare enormi sacrifici: tanti oneri a fronte di qualche onore. Chi fa il Sindaco lo fa perché ama la propria comunità, della cui salute, individuale e collettiva, si sente responsabile. Sono 136 le comunità che, tutte insieme, costituiscono il nostro Molise. Quelle comunità siamo tutti noi!” L’appello arriva dai rappresentanti del PD e della sinistra al comune di Campobasso Salvatore, Trivisonno, Battista e Chierchia.

“Le notizie preoccupanti – scrivono ancora – sulla situazione dei nostri ospedali, sul numero dei decessi e sul momento di forte pressione per tutti gli operatori sanitari impongono scelte VELOCI. Struttura Covid dedicata immediatamente disponibile, medicina territoriale ed USCA potenziate ed assunzione di personale.

Siamo certi che l’appello forte per la Salute, unirà tutti i Sindaci e gli amministratori locali del Molise, senza distinzione di appartenenza politica, in una sola voce, chiara e forte. Il contributo di ognuno per tracciare, con forza, chiarezza e determinazione, il percorso rapido ed efficace mettere in salvo i molisani.

Lo si può ancora fare.”