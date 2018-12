Pd, Buono lancia la sua candidatura: «Ricominciamo dalla discontinuità»

Ha lanciato ufficialmente la sua candidatura alla segreteria regionale del Partito Democratico.

Ieri mattina Stefano Buono ha illustrato il suo progetto la cui parola chiave è ricominciamo, «e non rottamiamo – spiega – che è stato un grande errore del passato». Poi attacca, nemmeno tanto velatamente, l’unico competitor, almeno sino a questo momento, per la corsa alla segretaria, Vittorino Facciolla. «Chi ha causato il disastro dovrebbe lasciare spazio ad altri e non riproporsi dopo il fallimento». Per Stefano Buono è necessario ricominciare, consapevoli degli errori commessi e dunque in discontinuità su temi fondamentali quali la sanità pubblica, le infrastrutture che contemplino una superstrada a 4 corsie perché «il Molise è l’unica regione a non averne una», l’elettrificazione della Isernia-Roma per arrivare nella Capitale in meno di un’ora e la valorizzazione del territorio.

«Ho dato la mia disponibilità ad un progetto di discontinuità partendo da una parola d’ordine: ricominciamo.