Pd a Congresso, cosa succederà in Molise? Ci sarà l’alleanza con i 5 Stelle? Esprimi la tua opinione

In molti nel partito democratico a livello locale stanno chiedendo l’Assemblea dopo la pesante sconfitta alle Politiche

Chi perde spiega. Il Partito Democratico, però, oltre a spiegare, deve ripartire. Dalle macerie lasciate da elezioni disastrose in cui il Partito ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare.

A breve partirà il Congresso che, secondo quanto dichiarato ieri in Direzione dal segretario ancora in carica Enrico Letta, dovrà concludersi al più tardi entro marzo. Tempi dilatati che pongono degli interrogativi principalmente dove ci sono delle scadenze elettorali. E il Molise rientra in uno di questi casi. Cosa succederà al Pd nella nostra regione? Sarà l’attuale segretaria regionale a “governare” il processo in vista delle Regionali di Primavera?

Il prossimo anno si voterà in quattro regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Molise. Lombardia e Lazio voteranno a febbraio e pertanto non si pone il problema della segretaria regionale che resterà quella attuale a gestire la fase elettorale. In Friuli Venezia Giulia il segretario regionale, candidato al Proporzionale due, non è stato eletto e si è dimesso. Resta, dunque, da inquadrare solo il “caso” Molise. Il congresso anche a livello locale si celebrerà sicuramente, ma bisognerà capire in che tempi. Domenica è in programma la Segreteria e successivamente sarà convocata la Direzione. C’è, però, un mondo a livello locale che sta chiedendo a gran voce l’Assemblea del partito. Il massimo organo rappresentativo solitamente si tiene per temi importanti come, e questo è il caso, una pesante sconfitta elettorale. Il Pd in Molise è risultato chiaramente terzo e dunque l’analisi del voto, condita da confronti e approfondimenti, non è rinviabile. Ed è probabile che in quella sede si capirà anche il percorso da intraprendere in vista delle Regionali. Ci sarà in Molise il tanto decantato campo largo con l’alleanza tra Pd e Cinque Stelle? Ci sarà un’apertura anche al Terzo Polo? E in caso di campo largo chi, tra Pd e 5 Stelle, indicherà il candidato presidente? Questioni aperte che, però, dovranno trovare soluzione presumibilmente prima di Natale. dim

Intanto chiediamo agli elettori cosiddetti “progressisti”, di centrosinistra, se sono d’accordo ad un’alleanza in Molise tra Pd e Movimento e 5 Stelle.

Di seguito la manifestazione di opinione per sondare il sentiment dei molisani rispetto al possibile accordo tra i due partiti.