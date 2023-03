Pd-5 Stelle, Federico: «Non avere imposizioni non significa chiudere le porte a chi non è molisano. Decide il tavolo». Torna in auge Iannacone

Domani la Direzione Pd, giovedì nuovo incontro tra partiti e movimento del centrosinistra. resta ancora da sciogliere il nodo del perimetro

La strada imboccata sembra essere quella che porterà all’alleanza. Ma il cammino resta irto e ricco d’insidie. L’unico elemento certo al momento riguarda la base programmatica. Su cui Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno trovato una quadra. «I temi sono quelli che abbiamo affrontato in questi anni di lotte in consiglio regionale – ha dichiarato Antonio Federico, coordinatore regionale dei pentastellati -. Sanità pubblica, trasporto pubblico, gestione oculata delle risorse, contrasto allo spopolamento. Su questo aspetto l’intesa è totale. Ma siamo a buon punto anche per quel che concerne il perimetro della coalizione che stiamo finalmente definendo». In tal senso, però, le posizioni sembrano ancora distanti. Il segretario del Pd Vittorino Facciolla, come noto, spinge per aprire ai moderati e al cosiddetto Terzo Polo. I 5 Stelle, invece, chiudono, posizione anche questa nota, a transfughi e centristi: «Per noi è una posizione imprescindibile» – ha rimarcato Federico.

Nel contempo è partita la discussione sulla scelta del candidato presidente, quantomeno sul metodo da adottare. Dovrà essere il tavolo a trovare una soluzione condivisa. Se ciò non dovesse avvenire, però, si aprono alcuni interrogativi. Il Pd, come extrema ratio, punterebbe sulle Primarie, strumento inviso al Movimento. «Non esiste per noi l’opzione delle Primarie – chiosa Federico. Così come è certo che non ci saranno imposizioni dall’alto. Lavoriamo affinché sia il tavolo ad effettuare una scelta condivisa con un nome unitario e riconoscibile e che sia garanzia della nostra azione politica come Movimento 5 Stelle.»

In calo le quotazioni di Gravina che, come già riferito, nell’incontro romano con Conte ha manifestato la volontà di restare a fare il suo lavoro a Palazzo San Giorgio. Per lui, eventualmente, non ci sarebbe bisogno di deroghe, ma dovrebbe dimettersi da primo cittadino del capoluogo. L’opzione, tuttavia, non sarebbe da escludere del tutto, anche se Federico in tal senso non si sbottona: «Fa il sindaco di Campobasso».

Discorso diverso per De Santoli, esponente di rilievo del Movimento 5 Stelle e amico personale di Giuseppe Conte. Molto gradito all’ex premier, deve superare le resistenze di parte della dirigenza locale e quelle del Partito Democratico. «Non avere imposizioni dall’alto, – ha concluso Federico – non significa chiudere le porte a chi non è molisano. L’aspetto fondamentale è che la scelta sia condivisa dal tavolo locale». Più che De Santoli, però, a farsi nuovamente strada con insistenza sarebbe l’opzione del giornalista Domenico Iannacone.

Aspetti ancora da dirimere, mentre continua il confronto tra le parti. Questo pomeriggio c’è stato un incontro tra Pd e gli altri partiti del centrosinistra: erano presenti Partito Democratico, Articolo 1, Sinistra-Verdi e movimenti Civici. I quali chiederanno giovedì al Movimento 5 Stelle di indicare alcuni nomi, valutati i quali, se non dovesse esserci convergenza, si passerebbe all’opzione Primarie. Ma sarebbe questa una scelta divisiva che inficerebbe l’alleanza con i pentastellati.

Domani è in programma la Direzione del Partito Democratico. Infine giovedì ci sarà un nuovo tavolo di coalizione tra Pd, 5 Stelle, sinistra e Civiche. dim