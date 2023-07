Pazienti in ostaggio del caldo afoso al San Timoteo, segnalazioni continue dai parenti: “E’ una cosa da terzo mondo”

Sono numerose le segnalazioni giunte in redazione che riguardano la questione della rottura dell’impianto di condizionamento dell’aria all’Ospedale San Timoteo di Termoli che dopo giorni ancora è fuori uso

Ci vorrà ancora un giorno o due per ‘tornare a respirare’ all’ospedale San Timoteo di Termoli. Certamente il disagio è anche per i dipendenti costretti a lavorare in condizione di forte stress dovuto al caldo ma principalmente il pensiero va ai ricoverati dei vari reparti che davvero stanno soffrendo in quella che è la settimana più torrida delle ultime estati. L’impianto di aria condizionata è ormai fuori uso e il caldo e l’umidità, a Termoli elevatissima, ha spinto diversi parenti dei pazienti ad attrezzarsi con ventilatori portati da casa. Una situazione che ha dell’incredibile. Una cosa da terzo mondo. Le lamentele che stanno arrivando in redazione sono davvero tante. I parenti dei pazienti stanno scrivendo e raccontando di cosa sta accadendo all’interno dell’ospedale San Timoteo. Un forno. I tecnici sono a lavoro per cercare di risolvere il prima possibile la gravissima problematica ma mai come questa volta il tempo è tiranno. E’ ormai da giorni che pazienti e operatori boccheggiano. “Nel reparto di Medicina dell’ospedale San Timoteo c’è un malato importante ( importante per la gravità della sua cartella clinica ma anche perchè molto conosciuto in città in quanto delegato nazionale Coni e responsabile FGI Molise ) -si legge in una segnalazione- che sto vedendo soffrire ogni giorno di più, da circa una settimana perché i condizionatori sono inefficienti e non funzionanti. I pazienti sono costretti a attivare ventilatori portati da casa che purtroppo muovono soltanto aria calda”. Ma è solo una delle diverse segnalazioni che ci arrivano dal San Timoteo. “Inaccettabile e disumano quello che stanno vivendo le persone ricoverate in questi giorni. I loro volti sono segnati non solo dalla malattia ma soprattutto dal caldo afoso che li costringe a muoversi, dimenarsi, soffrire ancora e ancora.