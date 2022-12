Pazienti Covid ricoverati al San Timoteo di Termoli: posti ‘finiti’ al Cardarelli

La notizia aveva trovato conferma dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano intervistato dal TgR Molise: al San Timoteo di Termoli sono ricoverati alcuni pazienti Covid per indisponibilità di posti al Cardarelli di Campobasso. Florenzano, però, ha parlato di un solo che paziente che poi nella serata di ieri è stato trasferito dal San Timoteo di Termoli a Campobasso. Ma nel reparto di Medicina d’Urgenza del San Timoteo ci sarebbero 6 pazienti ricoverati, mentre altri 2 erano in attesa nell’area grigia in attesa del tampone molecolare di conferma al test rapido effettuato. All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sarebbero 13 pazienti ricoverati in area Covid ed uno ricoverato in Terapia Intensiva. Una situazione che ricalca quando già avvenuto in piena pandemia quando l’ospedale di Termoli divenne per forza di cose centro Covid per diversi giorni per l’indisponibilità di posti letto al Cardarelli.