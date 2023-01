Pazienti Covid nei reparti del Cardarelli e del San Timoteo, ospedali molisani in affanno

Il reparto di Malattie Infettive è saturo: dopo 3 anni di pandemia i nosocomi della regione sono di nuovo in difficoltà, questa volta anche per la carenza di infermieri e Oss. In mattinata riunione tra i “primari” e il direttore sanitario Evelina Gollo: impossibile riaprire il quinto piano per mancanza di personale sanitario

Potremmo parlare di dejà vu se solo la situazione non fosse addirittura peggiore degli altri inverni. Dopo tre anni di pandemia, dopo le scene strazianti dei pazienti in fin di vita trasferiti in elicottero fuori regione, in Molise la situazione sembra essere nuovamente complicata. A pesare è sempre l’assenza di un ospedale Covid dedicato, del quale ormai non si parla nemmeno più.

La condizione attuale degli ospedali molisani è difficile, anche perché al riacutizzarsi dell’epidemia, alla quale quest’anno si è aggiunta la normale influenza, si sovrappone la carenza di personale sanitario, infermieri e Oss ai quali non sono stati rinnovati i contratti scaduti il 31 dicembre. Le criticità maggiori si stanno registrando al Cardarelli di Campobasso e al San Timoteo di Termoli.

Questa mattina, martedì 3 gennaio, si è tenuta una riunione tra alcuni responsabili dei reparti del Cardarelli e il direttore sanitario della struttura Evelina Gollo. All’ordine del giorno il grido d’allarme lanciato dai “primari” che non riescono più a gestire i reparti per la mancanza di personale e per la presenza di pazienti Covid. I direttori delle Unità, erano presenti tra gli altri quello di Malattie Infettive, di Medicina e del Pronto Soccorso, hanno chiesto la riapertura del quinto piano del Cardarelli, come successo nelle scorse ondate della pandemia. Decisione che, però, non è stata assunta dal momento che non è possibile riaprire il quinto piano per mancanza di infermieri. L’altra soluzione sul tavolo era quella di riaprire il Santissimo Rosario di Venafro, come accadde nella prima ondata dell’emergenza, ma anche questa eventualità non ha trovato applicazione per altre ragioni. Pertanto dalla riunione con il direttore sanitario non sono scaturite soluzioni e ogni reparto si terrà i suoi pazienti Covid, in apposite aree grigie, dal momento che quello di Malattie Infettive è saturo. Intanto alcune Unità Operative hanno già iniziato la turnazione di 12 ore per sopperire alla carenza di personale.

Situazione complessa anche al San Timoteo di Termoli dove al momento si trovano 8 pazienti Covid, ricoverati tutti in Medicina d’urgenza, reparto già pieno. Non è più possibile, come prevede il protocollo, il trasferimento dei positivi al Cardarelli perché non ci sono posti letto. Se all’ospedale bassomolisano dovessero arrivare altri pazienti positivi, verrebbero trattenuti in “osservazione breve” sino a quando non sarà rintracciato un ospedale con posti letto disponibili per il ricovero.

Il quadro generale potrebbe migliorare tra qualche settimana quando, dopo lo stacco di 20 giorni, torneranno operativi 85 infermieri.

Insomma una situazione delicata e complicata a cui, dopo tre anni dall’inizio dell’emergenza, credevamo di non dover più assistere. mdi