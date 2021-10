Paziente colpito da ictus, in Molise non c’è disponibilità: scatta il trasferimento in elisoccorso a Pescara (VIDEO)

È stato trasferito d’urgenza a Pescara un paziente, ricoverato presso la struttura del Gemelli Molise (per altre patologie) colpito da un ictus. Tutto è accaduto nel pomeriggio odierno (mercoledì 20 ottobre). L’uomo ha avuto un malore. I sanitari, compresa la gravità della situazione immediatamente hanno fatto scattare la chiamata al Cardarelli di Campobasso. Accertata la mancanza di disponibilità in Molise, grazie alla sinergia tra il Gemelli e il nosocomio del capoluogo di regione, il paziente (nei casi di malattie tempo dipendenti la velocità è fondamentale) è stato trasferito celermente (la procedura completa, in totale, è durata all’incirca un’ora e mezza) in elisoccorso all’ospedale di Pescara, dove si trova tutt’ora ricoverato.