Pay-tv illegale, Sky, Netflix e Amazon parti offese nel processo che si celebra a Campobasso

Sky Italia è assistita dall’avvocato Giuseppe Fazio. L’imputato è un 37enne isernino che, attraverso magheggi informatici, distribuiva contenuti in streaming su Internet a prezzi stracciati a centinaia di clienti consapevoli del presunto inganno

All’inizio lo chiamavano “pezzotto” ed era il termine più usato per descrivere uno degli inganni più diffusi dall’inizio dell’epoca di internet perché anche se si scrive “pezzotto” si legge “inganno alla paytv”, quella che usa canali ufficiali per la distribuzione di contenuti video streaming su piattaforme a pagamento: sport, cinema intrattenimento.



Da Sky a Netflix fino ad Amazon, per i grandi appassionati di sport, (soprattutto calcio), basta sottoscrivere un abbonamento in pochi clic e disporre di una connessione a Internet per poter vedere i propri contenuti preferiti a qualsiasi ora. Ma in Italia sono tante le persone che, o perchè non possono o perché non vogliono, non pagano il prezzo pieno degli abbonamenti e si rivolgono, in genere grazie ad un passaparola, a persone che “attraverso artifici e raggiri” offrono fraudolentamente un servizio in streaming a prezzi stracciati.



Uno dei presunti artefici, così ritiene la Procura, è finito sotto processo proprio presso il Palazzo di Giustizia del capoluogo. E, se il nome dell’imputato dice poco o niente, la lista delle tre parti offese è ridondante: Sky Italia srl; Netflix Services srl e Amazon eu S.A.R.L. Praticamente i tre colossi della paytv, maggiori distributori di contenuti in streaming in ogni momento.



La prima delle tre parti, Sky Italia srl, ha dato mandato, tramite uno studio legale di Milano, all’avvocato molisano Giuseppe Fazio, di assisterla nel procedimento in questione assieme alla collega Veronica Porati dello studio Luparia che opera per conto di Amazon.



Il processo è iniziato lo scorso 30 gennaio a Campobasso, anche se i reati contestati sarabbero stati commessi a Isernia, ma per la loro peculiarità il processo è stato trasferito nel capoluogo di regione in quanto vi è la sede di Corte d’Appello.



L’imputato è un 37enne di Isernia al quale vengono contestati questi reati: truffa, violazione alla legge sulla protezione del diritto d’autore e accesso abusivo a sistema informatico-telematico.



A memoria viene da dire che questo è il primo processo del genere istruito in Molise, mentre lungo lo Stivale sono tanti i procedimenti a carico di coloro che vengono ritenuti “pirati informatici” che sostituendosi abusivamente a distributori ufficiali attraverso veri e propri “magheggi” informatici, ne traggono un profitto illecito. Nella citazione a giudizio non si fa riferimento a “clienti” coinvolti anche se il processo in questione è stato stralciato da un altro fascicolo in cui gli imputati sono più di uno, quindi un dubbio è lecito.

La prossima udienza è stata fissata al 23 marzo prossimo. (L.S.)