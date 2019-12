Pavimenti tattili in città per non vedenti e ipovedenti

Da qualche giorno sono comparse sui marciapiedi le superfici in pvc giallo per consentire l’orientamento ai disabili

CAMPOBASSO. Da qualche giorno, sono spuntate su alcuni marciapiedi della città alcune pavimentazioni tattili per non vedenti e ipovedenti in pvc giallo. Si tratta di superfici dotate di rilievi studiati appositamente per essere percepiti sotto i piedi, ma anche visivamente contrastate per consentire l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo o un di punto di interesse come una fermata di autobus io un semaforo ai soggetti in questione, come prescritto dalla normativa vigente.

In particolare, come si nota dalla foto che ci ha inviato un nostro lettore, vi sono due tipi di pavimentazione affiancati: uno con una serie di scanalature parallele al senso di marcia che svolgono la funzione di un vero binario per la punta del bastone bianco (codice di direzione rettilinea) e l’altro con delle calotte sferiche rilevate con gradualità di circa 5 millimetri rispetto al piano dal quale si sollevano, disposte a reticolo diagonale (codice di arresto/pericolo) per essere avvertite sotto i piedi e per rendere scomoda una prolungata permanenza sopra di esse per indicare alla persona con disabilità visiva il divieto di superarlo per l’esistenza, al di là di esso, di un pericolo. Affiancati – come si vede nella foto – formano un codice di pericolo valicabile per far prestare una generica attenzione o a segnalare la presenza di un servizio adiacente alla pista tattile.