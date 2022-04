Paventata chiusura del Punto Nascita, Molisanità: “C’è un iter che lo salverebbe perché non lo richiedono?”

“Quando Giustini (il 26 Giugno 2019) chiuse il punto nascita di Termoli per la prima volta, insieme agli allora vertici Asrem, Toma tuonò dicendo che lui nulla poteva e che tutto dipendeva da Roma in quanto il commissario alla sanità, esterno alla regione, faceva solo gli interessi del Ministero e non della nostra regione.

Ha dichiarato ripetute volte che se fosse stato lui il commissario alla sanità in Molise ,avrebbe difeso la nostra regione e avrebbe fatto tutto il contrario di quanto criticava ai commissari esterni, compreso difendere il nostro punto nascita.

Oggi, a distanza di tre anni, lui è commissario e presidente di Regione e nulla ha fatto di tutto ciò che aveva blaterato”.

E’ quanto affermato dalla rappresentanti del Comitato Molisanità di Termoli, Cinzia Ferrante e Debora Staniscia a qualche giorno di distanza dalla riunione del tavolo tecnico ministeriale che ha sentenziato, ancora una volta, la volontà di chiudere il punto nascita.

“Oggi viene fuori, dalle sue dichiarazioni, che adesso l’Asrem provvederà a riorganizzare il servizio, continuando a battere il discorso sulla possibilità di partorire a Campobasso o a Vasto e fingendo di avere una possibile terza via.

Non ci sono terze vie e non ci sono misteri che reggano… c’è solo un iter preciso da seguire, che consentirebbe di chiedere una deroga per salvare un PN come il nostro e che nessuno ha mai fatto fino ad ora compreso lui!

Questo iter specifico si chiama “Protocollo metodologico per la valutazione delle richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/annui e in condizioni orogeograficamente difficili.

Cosa prevede questo protocollo Ministeriale? Prevede che la richiesta di deroga sia presentata al Comitato Percorso Nascita Nazionale CPNn (al capo del quale c’è Urbani, poco incline verso la nostra cittadina) da parte dell’Assessorato della sanità della regione Molise , dopo aver sentito il parere del Comitato Percorso Nascita Regionale CPNr (a capo del quale c’è il dottor Doganiero , ginecologo di Campobasso).

Essendo la regione Molise commissariata cosa accade? Succede che debba essere lo stesso Toma , commissario alla sanità e al tempo stesso presidente della regione Molise , a chiedere la deroga al CPNn , dopo aver sentito il parere del CPNr.

Sapete da quanto il Comitato percorso nascita regionale non si riunisce? Non si riunisce da anni! E allora la domanda è solo una: perchè Toma non avvia questo iter specifico sopra descritto , messo a disposizione dallo stesso ministero, sicuramente a lui noto, per chiedere la deroga?

Solo lui può risponderci e possibilmente senza continuare a trattarci come degli stolti! Siamo sotto Pasqua e volendo riprendere proprio questo periodo in termini biblici, senza voler sembrare blasfemi: ci venga detto, una volta per tutte, per quanti denari siamo stati venduti? Prima che il gallo canti tre volte e non ci sia più nulla da fare!”.