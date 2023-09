Pauroso incidente sulla Bifernina, furgone contro un tir, 47enne in gravi condizioni

E’ ancora da stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 settembre, sulla Bifernina, al km 55, in sostanza nei pressi del viadotto del Liscione.

Violentissimo l’impatto tra un tir ed un furgone che, dalle primissime informazioni, sembra viaggiassero in direzioni opposte.

Fatto sta che nello scontro entrambi i conducenti sono rimasti incastrati nell’abitacolo del mezzo, tant’è che è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco: ferito l’uomo di 56 anni al volante dell’autoarticolato, ma non sembra essere in pericolo di vita. Gravissime le condizioni del conducente del Ford Transit, un 47enne di Campobasso, trasferito in codice rosso al San Timoteo di Termoli.

Sulla statale 647 anche i Carabinieri di Larino, le ambulanze del 118 ed i tecnici dell’Anas per la pulizia della strada, invasa dal carico del tir.

Traffico deviato da Campobasso a Termoli all’uscita Casacalenda mentre da Termoli a Campobasso uscita Palata.

La Bifernina è stata riaperta intorno alle 18.30