Pauroso incidente al bivio per Campitello. Stazionarie le condizioni dei feriti

La Asrem sottolinea che nonostante la complessità dell’intervento la macchina dei soccorsi ha funzionato bene

Giungono nuove notizie in merito all’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi 12 settembre sulla Statale nei pressi del bivio per San Massimo-Campitello Matese. A fornirle è l’ufficio stampa della Asrem con una nota stampa nella quale si specifica che: l’anziana paziente e l’autista, immediatamente trasferiti su altri mezzi di soccorso tempestivamente e l’autista sono stati trasportati presso il Cardarelli di Campobasso dove sono ricoverati. Per entrambi è stata esclusa la presenza di lesioni traumatiche conseguenti all’evento. Nell’incidente sono rimasti contusi lievemente anche i tre soccorritori, già dimessi con prognosi inferiore ai cinque giorni. Dalla disamina dei dati documentali disponibili si evince che, nei pressi del bivio per il Comune di S. Massimo SS 87, proveniente dal comune di Roccamandolfi, in concomitanza con l’insorgenza di un improvviso grave malore accusato dall’autista , l’ambulanza che trasportava la paziente in direzione della Stroke Unit del Cardarelli, ha urtato il guardrail della carreggiata opposta. La documentazione disponibile, inoltre, conferma che le prestazioni erogate ai pazienti sono state efficaci e che le tempistiche relative al soccorso, seppur in una condizione di assoluta eccezionalità, sono in linea con gli standard di qualità, appropriatezza e sicurezza previsti dai Sistemi di emergenza.