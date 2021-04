Pauroso frontale sulla Trignina al confine fra Molise e Abruzzo. Tre persone ferite

Un gravissimo incidente si è verificato nella tarda serata di ieri (giovedì 29 aprile) sulla Trignina in territorio abruzzese, nei pressi di Lentella al confine con il Molise. Tre le persone ferite e portate per il primo soccorso negli ospedali di Chieti e Pescara. Si tratta di un uomo di 43 anni della provincia di Campobasso, una ragazza di 24 anni di Isernia e un altro ragazzo di 26 anni. Una Bmw e un’Audi si sono scontrate frontalmente e ora sono al lavoro Carabinieri e Polizia Stradale per ricostruzione della dinamica per eventuali attribuzioni di responsabilità. Determinante il lavoro dei Vigili del fuoco di Vasto e degli operatori del 118 che hanno estratto i corpi dei feriti dalle lamiere contorte delle due auto. Forti rallentamenti alla circolazione delle auto, il ripristino è avvenuto a tarda notte.