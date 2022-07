Paura sulla Statale 17, violento incidente a Bojano: coinvolto anche un bambino

Viaggiava insieme ai suoi genitori. Sul posto i Vigili del fuoco per estrarre un automobilista dall’abitacolo, il 118, i Carabinieri e tecnici dell’Anas

Ennesimo incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 luglio, sulla strada statale 17, al chilometro 202+500.

Si tratta di un frontale: due le auto coinvolte in un violento impatto le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi del caso e regolare il traffico veicolare. Sul posto anche il 115 e i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto ai feriti, prima del trasferimento in ospedale a Campobasso.

Tre le persone coinvolte, tra cui un bambino che viaggiava insieme ai genitori

Le sue condizioni per fortuna non destano particolare preoccupazione. Il 115 ha dovuto estrarre l’automobilista della seconda vettura, intrappolato nell’abitacolo, trasferito anche lui al Cardarelli.

Al lavoro gli uomini dell’Anas, necessario il loro intervento per mettere in sicurezza la strada dopo l’incidente.