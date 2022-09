Paura sulla statale 158: masso precipita sulla carreggiata

Attimi di panico per gli automobilisti intorno alle ore 23 di ieri a Montaquila. Un masso di grosse dimensioni si è improvvisamente distaccato da una parete che costeggia la statale 158 “Valle del Volturno” sul territorio di Montaquila. L’episodio è avvenuto intorno alle 23 di ieri nei pressi del bivio di Masserie della Corte. Panico per diversi automobilisti che improvvisamente si sono ritrovati il grosso ostacolo sulla carreggiata stradale. Sul posto per la rimozione sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Isernia. Non si segnalano danni a macchine o automobilisti.