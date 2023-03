Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Provinciale 148 fra Rotello e Bonefro. Un’auto si è ribaltata per cause che stanno accertando i Carabinieri attraverso le verifiche fatte sul posto. Nella foto si può vedere il mezzo incidentato e le prime fase del soccorso. A bordo c’erano due persone che poi sono state portate per accertamenti sanitari al San Timoteo di Termoli su ambulanze del 118.