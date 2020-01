Paura sulla Bifernina, doppio incidente nel giro di pochi minuti

Doppio incidente nel giro di pochi minuti questa sera, martedì 14 gennaio, sulla Bifernina. Il primo, accaduto intorno alle 19.15, è avvenuto al chilometro 55.700 in territorio di Palata. Si è trattato di un tamponamento che non ha avuto, per fortuna, conseguenze serie per gli occupanti delle auto.

Il secondo c’è stato intorno alle 19.30 ed ha visto coinvolto una sola auto al chilometro 44.400, sempre della Statale 647, Fondovalle del Biferno, in territorio di Morrone del Sannio. L’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada impattando contro il guardrail. Anche in questo caso, per fortuna, nessuna conseguenza per la persona alla guida della macchina. Per entrambi gli incidenti sul posto i Vigili del Fuoco e personale Anas.

