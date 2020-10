Paura per un’auto che si ribalta, miracolata la conducente

Incidente intorno all’ora di pranzo di oggi, 6 ottobre 2020, in contrada Tappino, nei pressi del bivio per Busso, sulla strada che porta alla Cattolica e all’ospedale Cardarelli. A rimanere coinvolta nell’incidente un’auto con all’interno una donna uscita miracolosamente illesa dopo che l’auto si è capovolta. Non sono ancora chiare le cause dell’impatto che dovranno essere ricostruite dalle forze dell’ordine giunte sul posto per i rilievi del caso. Fortunatamente, dunque, solo tanto spavento per la donna rimasta illesa. Tempestivo l’intervento degli operatori del 118 e della Polizia Locale.

