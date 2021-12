Paura nella notte: auto in fiamme

I vigili del fuoco di Agnone spengono le fiamme di una macchina in provincia di Chieti

Paura nella notte per un’autovettura in fiamme che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Agnone. L’incendio si è verificato pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi, 6 dicembre, nel Comune di Castiglion Messer Marino in provincia di Chieti.

I residenti, spaventati per l’odore del gas e dalle fiamme, hanno allertato i Carabinieri della stazione locale, che prontamente si sono messi in contatto la sala operativa del 115 di Chieti per evitare il peggio. L’intervento è stato realizzato della squadra dei Vigili del Fuoco di Agnone, che erano la prima squadra pronta a risolvere l’incendio.

L’auto è stata spenta dai Vigili del Fuoco di Agnone che hanno provvedutoanche a mettere in sicurezza una tubazione del gas metano interessata dall’incendio.