Paura in via Garibaldi, donna investita da un’auto

Una donna è stata investita da un’auto questa sera presumibilmente tra le 18,00 e le 19,00 in via Garibaldi a Campobasso.

Sono stati attimi di grande paura in quel tratto di strada sempre molto trafficato a quell’ora. Il punto esatto in cui è avvenuto il fatto è all’incrocio con via Tiberio e lo svincolo per via del Castello, oltre al conducente dell’auto investitrice (una Renault) si sono fermati a soccorrere la donna anche alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 118 che è giunto sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa. Ad eseguire i rilievi dell’incidente gli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto anche a disciplinare l’intenso transito delle auto.