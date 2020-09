Paura in galleria per un violento tamponamento (video)

Attimi di paura nella galleria Vazzieri alle porte di Campobasso. Verso le 11,15 di oggi 3 settembre si è verificato un violento tamponamento che, solo per un caso non ha provocato feriti, infatti non si è rivelato necessario né l’intervento dei sanitari del 118 e neppure dei Vigili del fuoco, ma unicamente quello di un carrattrezzi che ha provveduto a rimuovere uno dei due mezzi maggiormente danneggiato. L’incidente ha visto coinvolte una Fiata Panda e un Suv. Ovviamente per la pericolosità del punto in cui è avvenuto si è reso necessario l’intervento della Polizia Locale che ha provveduto ad effettuare i rilievi per eventuali attribuzioni di responsabilità.