Paura e delirio a Las Vegas, ovvero a caccia del sogno americano

Sono passati oltre vent’anni dall’uscita sul grande schermo del capolavoro dedicato alla ricerca del ‘sogno americano’: ‘Paura e delirio a Las Vegas’. Johnny Depp e Benicio Del Toro, splendidi alterati a bordo di un’auto da corsa rossa, hanno dato vita a una pellicola passata alla storia come il perfetto racconto del ‘gonzo journalism’: un mix di pigrizia e voglia di fare, applicato alla sregolatezza e al gioco d’azzardo.

Gli ingredienti? Si comincia da una gara di motociclette – la Mint 400, definita ‘la più ricca corsa fuoristrada per motociclette e dune buggy nella storia dello sport organizzato’ – che fa da scenario ideale a una delle mitiche clip con protagonisti Raoul Duke (Depp) e il dottor Gonzo (Del Toro).

Si passa attraverso la ‘strip’ luminosa con i casino precursori delle roulette live di Las Vegas, si accede agli spettacoli musicali e a una convention a dir poco surreale in una scia di allucinazioni scatenate dalle droghe, delle quali il bagagliaio di Duke e Gonzo trabocca. Il tutto con un incedere ritmico ed esplosivo, perfetto per raccontare – appunto – un delirio. Era il maggio del 1998 e al botteghino il film non ebbe il successo che avrebbe meritato.

Come spesso accade, però, è stato il tempo a dare ragione al regista visionario Terry Gilliam: la pellicola è oggi universalmente riconosciuta come un manifesto di libertà, la trasposizione fedele della Bibbia del ‘gonzo journalism’ (ovvero il libro ‘Paura e disgusto a Las Vegas’ di Hunter S. Thompson) e un inno al viaggio. Una storia profondamente americana, che si è affermata come bandiera del libero arbitrio.

Il segreto è non prendersi mai sul serio

Per non prendersi troppo sul serio, sembra suggerire Gilliam, occorre superare i propri blocchi mentali e dedicarsi alla ricerca di un qualcosa di superiore. Il libro di Thompson, profondo conoscitore della materia, è un racconto autobiografico senza peli sulla lingua che punta a illuminare l’età di passaggio tra anni ‘60 e ‘70. E’ rappresentato dal reporter sempre sopra le righe e strambo Raoul Duke, affiancato da un compagno di avventure altrettanto folle come il dottor Gonzo (sedicente avvocato).

Del Toro confessò che per prendere i molti chili necessari a interpretare il suo alter ego dovette mangiare una gran quantità di donuts. Niente di più lontano, comunque, dal personaggio del Grillo Parlante, che in Pinocchio rappresenta la coscienza. I due si inerpicano tra etere, mescalina e luci psichedeliche in un trip che li porta a fare esperienze sempre diverse e ben oltre il ‘border line’. Sullo sfondo le luci di Las Vegas, dei tavoli da poker e delle roulette live.

Una mente brillante come quella del regista Terry Gilliam, già componente dell’irriverente gruppo comico britannico Monty Python, non poteva che rappresentare al meglio l’intreccio di una vicenda contorta e a tratti quasi incomprensibile. Una follia pirotenica, fatta di eccessi esasperati dal bisogno viscerale di non passare mai inosservati (scacciando il fantasma del fallimento personale).

La musica? Un vero drago, con la testa dei Jefferson Airplane. Si sentono ‘White rabbit’ e ‘Somebody to love’, ma anche molte altre come ‘Viva Las Vegas’ di Elvis Presley.