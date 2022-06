Paura alla zona Industriale: due boati squarciano il silenzio. Un Tir esplode

Due boati hanno squarciato il silenzio dell’imbrunire alla zona industriale di Campobasso in Contrada Colle delle Api. Un Tir è improvvisamente esploso generando un’intensa colonna di fiamme e fumo dall’odore acre. Sbigottiti gli avventori del vicino centro commerciale che stavano per mettersi in macchina dopo aver fatto la spesa oltre a quelli del supermercato che si trova sul lato opposto. Solo il caso ha voluto che nessuno dei veicoli di passaggio o qualche pedone sia rimasto coinvolto, ma soprattutto l’autista del mezzo è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. Inoltre, il mezzo pesante, per ulteriore fortunata circostanza, si trovava al lato opposto del distributore di benzina che si trova sulla stessa strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del capoluogo che sono riusciti a domare le fiamme e ad evitare il peggio e la Polizia che ha provveduto a deviare il traffico per consentire tutti gli interventi per mettere in sicurezza l’area e il mezzo ormai carbonizzato.