Paura a Colle Marino. Anziana aggredita nella sua casa

ISERNIA. Serata di paura per un’anziana di Colle Marino, frazione di Isernia. La donna, una settantunenne, rientrando a casa, ha notato la porta aperta, sentendo voci e rumori provenienti dall’interno dell’appartamento. Insospettita ha iniziato a chiedere aiuto ma uno sconosciuto l’ha bloccata alle spalle e minacciata, intimandole di non fiatare, altrimenti le avrebbe fatto fare una brutta fine. Subito dopo l’uomo, insieme a due suoi complici, è fuggito per evitare di essere intercettato dai vicini di casa della donna, che iniziavano a uscire dopo averla sentita chiedere soccorso. I tre sono fuggiti su un’auto parcheggiata in una stradina laterale. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri insieme all’ambulanza di Isernia Soccorso il cui personale ha medicato le leggere contusioni riportate dalla donna. Probabilmente si trattava di topi d’appartamento colti di sorpresa mentre stavano cercando soldi e gioielli. Indagini in corso per individuare i tre malviventi.