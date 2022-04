‘Patto verde per il Molise’, lunedì 11 aprile seconda Agorà democratica a Campobasso

Proseguono gli incontri delle Agorà del Molise e, dopo il primo evento che si è svolto a Montagano il 4 aprile e che ha visto al centro del dibattito e delle proposte dei tavoli tecnici il tema dei rifiuti, si prosegue con la seconda Agorà democratica sul tema:‘Energia e territorio, prospettive per il Molise’

che si svolgerà il giorno 11 Aprile 2022 presso l’Hotel Rinascimento di Campobasso a partire dalle ore 10.30.



Le Agorà, proprio come nelle loro origini delle città greche, sono importanti luoghi di incontro e di confronto.Nate da un’idea del Partito Democratico, in realtà in tutta Italia stanno coinvolgendo persone provenienti dai più disparati ambiti della società civile e da qualsiasi esperienza politica.

L’obiettivo è fondamentale: immaginare e costruire concretamente il futuro partendo dall’ascolto e dalla partecipazione dei cittadini.



L’11 Aprile a discutere di ‘Energia e Territorio’ saranno i seguenti relatori:

Marco Furfaro, Responsabile Segreteria nazionale Pd ‘Rapporti con i Movimenti’;Micaela Fanelli, Capogruppo Pd Regione Molise;Patrizia Manzo, Consigliere Movimento 5 Stelle Regione Molise;Livio De Santoli, Professore Ordinario Università degli Studi ‘La Sapienza’ Roma;Andrea De Marco, Presidente Legambiente Molise;Marco Pulitano, Amministratore EnergyTime SpA;Loredana Pietroniro, Responsabile Dipartimento Ambiente Pd Molise.

Modererà l’incontro Vittorino Facciolla, Segretario regionale Pd Molise.Come già nel corso della precedente Agorà le idee e le proposte saranno raccolte e costituiranno la base sulla quale costruire il futuro del Molise.

E’ possibile seguire l’incontro anche online sulla piattaforma Zoom al seguente link:

https://us06web.zoom.us/j/89393510271?pwd=Y0dtWkZQN1RSZXViWDJlNFEwejZOQT09