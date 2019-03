Patto Salute: le Regioni dicono no a Grillo, chiesto un incontro con Conte

Molise, Calabria e Campania hanno espresso dissenso rispetto alla proposta di Patto per la Salute elaborata dal Ministro Grillo. Una contrarietà che va dal mancato ammontare dalle risorse ai commissariamenti in atto, ma critiche sono stata avanzate sull’annunciata revisione della governance del Ssn senza però menzionare la riforma di Aifa, Iss e Agenas chiesta a gran voce dai Governatori. Questi i punti della bozza del Ministero che hanno lasciato deluse le Regioni che hanno chiesto un incontro al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Sul Patto per la salute – ha dichiarato il vicepresidente delle Regioni, Giovanni Toti – pur essendo disponibili al confronto le Regioni hanno ribadito e chiederanno nelle prossime ore al presidente Conte un incontro per definire il quadro istituzionale del confronto, ancor prima di entrare nel merito. Tutto ciò rilevando che troppo spesso il Ministero per la Salute, ma non solo, ha un atteggiamento un po’ invasivo per quanto riguarda la divisione dei poteri prevista dal Titolo V della Costituzione. La sanità è una prerogativa ed è un potere delle Regioni su cui siamo pronti a confrontarci con grande lealtà istituzionale, non siamo pronti ad abdicare a quelle che sono le nostre prerogative dei nostri enti». In particolare le tre regioni “ribelli” contestano a Grillo la mancanza di una adeguata «governance regionale in grado di fornire risposte adeguate, per qualità, quantità e tempi, di definire i fabbisogni di prestazioni sanitarie necessarie a garantire obiettivi di salute, di implementare le reti di offerta programmate e i servizi in conformità ai propri fabbisogni e alle indicazioni nazionali, analizzando e promuovendo iniziative di contrasto alla mobilità sanitaria con casistica di basso peso, di indirizzare i comportamenti aziendali nell’implementazione di quanto programmato».

«A motivo di ciò – scrivono le Regioni in un documento – si rende necessario implementare la cornice regolatoria, nell’interesse del cittadino, con strumenti maggiormente efficaci rispetto alle attuali forme di commissariamento, sulle Regioni e sulle aziende che non riescono a raggiungere gli obiettivi di riqualificazione dei propri obiettivi sanitari. A tal fine, nel prevedere un coerente aggiornamento dello strumento dei Piani di rientro si introduce anche un ruolo di partnership e accompagnamento da parte delle Regioni virtuose».