Patto per lo sviluppo, l’8 luglio il presidente Toma a Trivento

Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Area Tematica Sviluppo economico e produttivo. È previsto per l’8 luglio la presentazione degli avvisi pubblici per gli aiuti alle PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa. Presso la Sala Convegni del Centro Polifunzionale del Comune di Trivento, il programma prevede: ore 18:00 Saluti istituzionali, Sindaco del Comune di Trivento, Pasquale Corallo, Presidente della Regione Molise, Donato Toma, Assessore Regionale alle Attività produttive e sviluppo economico, Vincenzo Cotugno; ore 18:15 Presentazione degli Avvisi Pubblici, Imprese Artigiane, Imprese commerciali, Imprese operanti nel settore della moda, Imprese operanti nel settore della produzione dei latticini, Direttore I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale, Mariolga Mogavero, Direttore Servizio competitività dei sistemi produttivi Regione Molise, Gaspare Tocci; ore 19:15 Domande e dibattito; ore 20:00 Conclusione lavori.

Il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio, è stato sottoscritto in data 26 luglio 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise. Il suo valore finanziario originario ammontava complessivamente a 727,70 milioni di euro, di cui 378,00 milioni di risorse del FSC 2014-2020. Sulla base dell’Atto modificativo, il Patto ha valore finanziario complessivo di 740,61 milioni di euro, di cui 422,00 milioni di risorse del FSC 2014-2020 e risulta articolato nelle seguenti Aree Tematiche, ciascuna distinta in Linee di Intervento e Azioni: Infrastrutture; Ambiente; Sviluppo economico e produttivo; Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali; Occupazione, Inclusione sociale e lotta alla povertà, Istruzione e Formazione; Rafforzamento PA. Il Patto per lo sviluppo della Regione Molise vigente, a seguito dell’Atto modificativo del 28 marzo 2019, ha valore finanziario complessivo aggiornato di 819,96 milioni di euro, di cui 422,00 milioni di risorse FSC 2014-2020 assegnate al Molise (assegnazioni disposte dal CIPE con delibere n. 26/2016 e n.95/2017) e 76,60 milioni di risorse FSC 2014-2020 dei Piani Operativi “Infrastrutture” e “Ambiente”, conservando la medesima articolazione in Aree tematiche e Linee di intervento.