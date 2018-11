Patto per la sicurezza, sei comuni isernini ammessi a finanziamento

Lunedì scorso, 12 novembre, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto, ha approvato la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento, avanzate dai Comuni interessati, ai sensi dell’art.5, comma 2 ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48.

Le disposizioni hanno consentito agli Enti locali di presentare uno specifico progetto, a seguito della sottoscrizione in Prefettura di un “patto per la sicurezza”, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree del territorio comunale, individuate tra quelle maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità.

Dei 27 progetti approvati e trasmessi dalla Prefettura di Isernia al Ministero dell’Interno ben 6 sono stati ammessi al finanziamento, secondo l’ordine della graduatoria definitiva e fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie previste. Pertanto, i Comuni di Macchiagodena, Castel San Vincenzo, Sesto Campano, Conca Casale, Cantalupo nel Sannio e Filignano, beneficiari del finanziamento, potranno installare le telecamere in alcuni punti ritenuti sensibili posti all’ingresso della città o in prossimità di chiese, scuole, parchi o altri luoghi di interesse strategico, culturale o sedi di aggregazione, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto.

L’installazione della videosorveglianza costituirà, senza dubbio, un’ulteriore linea di azione per fornire un efficace supporto alle Forze dell’Ordine mediante il collegamento dell’impianto con le centrali operative, consentendo in tal modo un più accurato controllo del territorio anche mediante la rilevazione delle targhe dei veicoli circolanti.