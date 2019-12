Patto per la Salute, ok alla deroga al Balduzzi: Regioni e governo salvano la sanità molisana

Medici in servizio fino a 70 anni

Finalmente la buona attesa notizia per la sanità molisana. Il Patto per la Salute questa mattina, mercoledì 18 dicembre, ha ricevuto l’ok delle Regioni e il via libera finale della Conferenza Stato Regioni nel primo pomeriggio. La buona notizia per il Molise è contenuta nella “scheda 15”: revisione del DM 70/2015, il famigerato Balduzzi. Quel cappio al collo che toglieva in sostanza al Molise il diritto costituzionalmente garantito alla Salute.

A sbloccare l’impasse la possibilità di far restare in servizio i medici fino a 70 anni e il via libera alla stipula di contratti a tempo determinato per gli specializzandi a partire dal terzo anno, due richieste delle Regioni accolte dal Governo ieri sera. Per quanto riguarda invece i presidenti commissari, l’accordo è che il Governo, entro 180 giorni, d’intesa con le regioni interessate, riesaminerà le procedure di nomina del Commissari ad acta, anche alla luce dei recenti indirizzi della Consulta.

Le principali Misure. Finanziamento di 3,5 mld per il biennio 2020-2021, arrivano i Piani di Potenziamento Lea e i commissariamenti ci saranno solo come soluzione estrema. Sale il tetto di spesa per il personale per le assunzioni, riforma della formazione sia specialistica che in medicina generale e nuovo programma nazionale per la mobilità sanitaria.

E ancora, riforma Aifa, Iss, Agenas e unica regia per l’Hta. Previsto aggiornamento linee guida su governance farmaci e dispositivi medici, così come saranno definiti delle linee d’indirizzo per l’assistenza territoriale (medici di famiglia, pediatri, specialisti, infermieri e farmacie) oltre che all’integrazione socio-sanitaria. Previsto sviluppo della farmacia dei servizi e dell’infermiere di famiglia.

Ma non solo, saranno messe in campo misure per velocizzare l’iter di accesso ai fondi per l’edilizia sanitaria, sarà avviata una revisione dei fondi integrativi e dei ticket. Spazio anche a maggiori investimenti per la prevenzione e ad una nuova governance della Ricerca. Previste infine misure per favorire il dialogo tra i cittadini e il Ssn. Sono queste le principali misure contenute nelle 17 schede che compongono il Patto per la Salute appena siglato in Conferenza Stato-Regioni.

Scheda 15. Revisione del DM 70/2015.

Si conviene sulla necessità di revisione del Decreto sugli standard ospedalieri, aggiornandone i contenuti sulla base delle evidenze e delle criticità di implementazione individuate dalle diverse Regioni, nonché integrandolo con indirizzi specifici per alcune tipologie di ambiti assistenziali e prevedendo specifiche deroghe per le regioni più piccole.

Con la possibilità di deroga al Balduzzi, ora toccherà alla Regione Molise chiedere quelle modifiche necessarie e indispensabili per la rete ospedaliera molisana.