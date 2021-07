“Patto di Gemellaggio” tra i Lions Club Perugia Host e il Lions Club Termoli Host

Nella suggestiva location di Villa Buitoni, in occasione della charter del Lions Club Perugia Host è stato sancito il “Patto di Gemellaggio” tra i Lions Club Perugia Host e il Termoli Host. Il patto di gemellaggio è stato siglato dai presidenti dei due clubs Basso Parente e Tommaso Freda, numerosa la partecipazione dei soci dei rispettivi clubs. Nell’occasione anche i due presidenti dei Leo Clubs Federica Raspone e ed Alberto Mastrangelo hanno siglato un “Patto di Gemellaggio.” Il patto di gemellaggio e utile in funzione di una fattiva collaborazione tra i clubs, consente uno scambio di informazioni tra le esigenze dei territori in funzione sinergica, permettendo anche di dare ai service dei rispettivi clubs un respiro più ampio. Il patto di gemellaggio consente anche di rafforzare “l’amicizia” tra i soci dei due club, uno degli elementi fondanti dello spirito lionistico.