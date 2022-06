Patto Comitato Paralimpico-Gemelli Molise: “Lo sport diventi una medicina sociale”

Il presidente nazionale del Cip, Luca Pancalli, oggi a Campobasso per rilanciare la convenzione in essere con il numero uno della struttura, Stefano Petracca: l’obiettivo è stimolare la pratica sportiva come mezzo di prevenzione e riabilitazione per le persone con disabilità e per chi è stato colpito da patologie acute in base alle esigenze del territorio

“È urgente cambiare il nostro sistema di welfare che da assistenzialistico diventi attivo per supportare e stimolare lo sport quotidiano come parte integrante del percorso di riabilitazione e di benessere e rendere lo sport stesso prescrivibile dal medico per curare le patologie come una medicina sociale”. È l’auspicio del presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, arrivato oggi al Gemelli Molise per incontrare il presidente, Stefano Petracca, per “riattualizzare una convenzione già in essere calandola nelle esigenze del territorio e, con una pillola di buone prassi, consentire al mondo dello sport di dialogare con il mondo della sanità”.

Il numero uno del Gemelli Molise, a nome della struttura, si è detto “onorato di poter collaborare con il Comitato Paraolimpico, una delle istituzioni sportive più prestigiose presenti sul panorama nazionale. Il nostro obiettivo è quello di migliorare costantemente la qualità dei servizi sanitari che offriamo al territorio, con particolare attenzione alle persone con disabilità a cui vogliamo dedicare un’attenzione particolare”. L’attività sportiva può, dunque, contribuire in modo determinante al recupero funzionale e psicologico. Una equipe multidisciplinare potrà proporre, anche ai pazienti della struttura, percorsi personalizzati di avviamento studiati in base alle esigenze di ciascuno.

Uno degli obiettivi principali del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) è la promozione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità.

“Grazie a questo importante accordo con una struttura sanitaria di eccellenza come il Gemelli Molise – ha affermato ancora Pancalli – potremo ampliare in modo significativo la nostra offerta sportiva destinata alle persone con disabilità di questo territorio. Ringrazio l’equipe del Gemelli Molise per questa grande opportunità e Donatella Perella, presidente del Cip Molise, per aver lavorato con passione a questo importante obiettivo”. In questo senso, è bene ribadire che “possono fare sport anche le persone con disabilità anche semplicemente per stare bene piuttosto che disputare questa o quella paralimpiade. Il mio consiglio è di provarci sempre perché è divertente, fa comunità, è amicizia e magari consente a qualcuno – ha concluso Pancalli – di scoprire dentro di sé la passione per la competizione”.