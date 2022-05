Pattinodromo comunale di Selva Piana, pubblicato avviso per il progetto di gestione

Il Comune di Campobasso ha pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse per il progetto di gestione del pattinodromo comunale di Selva Piana. L’avviso pubblico fa seguito, come era stato previsto e preannunciato, a quanto deliberato dalla Giunta comunale lo scorso 6 maggio in relazione all’impianto del Pattinodromo di Contrada Selvapiana, per poterlo così riconsegnare finalmente funzionante alla città.

Il Pattinodromo è una struttura sportiva specialistica realizzata diversi anni or sono (2000/2001), ed è stata sporadicamente utilizzata, solo inizialmente e per qualche mese cadendo poi successivamente in disuso.

“Tuttora – ha spiegato l’assessore Praitano – risulta annoverato tra gli impianti sportivi a rilevanza cittadina, nonostante versi in abbandono con conseguente grave ammaloramento dell’impianto. Per poter dare alla struttura finalmente quella vita sportiva e quell’importanza che di fatto essa non ha mai potuto avere, la nostra Amministrazione ha preso in considerazione la proposta di riqualificazione del Pattinodromo che ci è stata fatta pervenire qualche mese fa, per la precisione in data 16.03.2022, da parte della società Dimensione Srl di Campobasso, con specificati nel dettaglio computo metrico, studio di fattibilità e piano degli investimenti. Ciò nell’ottica dell’interesse pubblico di cui l’Amministrazione è portatrice, – ha specificato Praitano – atteso che la proposta medesima consente di rifunzionalizzare un impianto sportivo a rilevanza cittadina, dismesso ed in degrado, e prevede un investimento complessivo che, come formalizzato con computo metrico acquisito dall’Ente, è di euro 168.461,25, totalmente a carico del proponente. Campobasso potrà così avere realmente un impianto sportivo specializzato, di riferimento tendenzialmente regionale, da dedicare agli “sport rotellistici”, per lo svolgimento di attività a forte impatto sportivo, salutistico, aggregativo-sociale, con positive potenziali ricadute economiche ed occupazionali per la città.

Al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità della procedura, prima dell’affidamento e della stipula della relativa convenzione con la Società proponente, come avevamo previsto con la delibera di giunta, abbiamo provveduto ora a pubblicare l’Avviso per manifestazioni di interesse, per la durata di giorni 10, per raccogliere eventuali intenzioni di formulare proposte similari da parte di altri soggetti potenzialmente interessati alla gestione dell’impianto, da valutare poi comparativamente, mediante gara a procedura ristretta (cui sarà invitato anche l’attuale proponente) e con la garanzia del diritto di prelazione per il proponente stesso rispetto ad eventuale proposta migliorativa selezionata in gara, in analogia a quanto previsto dal comma 15 dell’articolo 183 del codice dei contratti pubblici.”

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire, all’indirizzo PEC comunale: comune.campobasso.protocollo@pec.it, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno VENERDI 27 MAGGIO 2022, apposita manifestazione di interesse, in forma di autodichiarazione/autocertificazione, contenente, a pena di esclusione, i seguenti elementi essenziali:

· l’indicazione dell’oggetto: “PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGETTO DI GESTIONE PATTINODROMO COMUNALE DI SELVAPIANA”;

· estremi del soggetto richiedente: nome e cognome, denominazione, regione sociale, ecc; sede amministrativa ed operativa; natura e forma giuridica ed oggetto dell’attività; numero soci; numero dipendenti; numero collaboratori e/o volontari, ecc.

· idea progettuale (descrivendo in maniera sintetica cosa si intende proporre, gli obiettivi, le modalità, i tempi, l’ammontare dell’investimento, ecc.) sulla quale, in caso di partecipazione alla successiva gara, sarà incentrata la proposta concreta oggetto di offerta (studio di fattibilità, piano degli investimenti, computo metrico estimativo, piano economico-finanziario, etc.).

L’avviso pubblico e tutte le informazioni in merito sono scaricabili dal sito web del Comune di Campobasso, anche tra le news presenti in homepage.