Pattinaggio, tre atlete del Cus Molise allo stage federale di Martinsicuro

Il Cus Molise ha preso parte nella giornata di ieri, domenica 9 febbraio, a Martinsicuro ad uno stage federale di pattinaggio riservato alle categorie esordienti e giovanissimi tenuto da Adelia Marra, attuale coordinatrice federale dell’attività giovanile primo livello e promozione con alle spalle, da atleta, diversi risultati prestigiosi ottenuti in ambito internazionale. Il responsabile di settore Roberto Simiele ha portato con se in terra abruzzese tre piccole atlete: Magda Cucciolillo, Francesca Di Cristofaro e Miriana Lombardi. Lo stage ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie regioni. La giornata si è svolta all’insegna della crescita e del divertimento con un allenamento utile per affinare la tecnica e apprendere i segreti di uno sport sì duro ma che sa regalare anche delle grandi soddisfazioni. Per i giovani atleti cussini, in questa particolare fase della crescita, la conoscenza e il confronto sono molto importanti per rendere più solide le basi sulle quali costruire qualcosa di importante in futuro. «Abbiamo vissuto una domenica all’insegna della crescita e del divertimento – spiega il maestro Roberto Simiele – abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con altri atleti e siamo tornati a casa con un bagaglio di esperienza maggiore». Il pensiero del tecnico del Cus Molise va poi a quello che è il lavoro svolto al Palaunimol. «Sono molto soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi – rimarca – il numero è cresciuto e i ragazzi sono migliorati sotto tutti i punti di vista. Questo mi fa ben sperare per il futuro, con l’auspicio di riuscire a fare sempre meglio nel corso del tempo».