Patti Smith in Italia per “A Tour Of Italian Days”, concerto a Campobasso il primo dicembre

Il teatro Savoia ospiterà l’artista americana che si esibirà in acustico

Patti Smith sarà in tour in Italia a ottobre 2023: saranno Parma e Gorizia a ospitare i due concerti che la sacerdotessa del rock terrà rispettivamente il 4 e il 5 ottobre.

L’artista americana tornerà poi a esibirsi nel nostro paese tra novembre e dicembre 2023 con “A tour of Italian days”, una serie di concerti acustici in luoghi sacri e suggestivi teatri di tradizione che traggono ispirazione dal suo nuovo libro “A Book of Days” e che ci condurranno in uno stretto dialogo tra parole, musica e immagini.

Il tour vedrà Patti Smith esibirsi in acustico a partire dal 28 novembre, nella cornice del Teatro delle Muse di Ancona, quindi, a seguire, i live di Pescara, del Teatro Savoia di Campobasso, Bari, Matera, Schio, Bologna e Venezia. Un’occasione unica per ascoltare in veste inedita i brani che hanno consacrato la figura di Patti Smith nel firmamento della scena mondiale musicale e artistica.

Il nuovo libro di Patti Smith “A Book of Days”, con la traduzione di Tiziana Lo Porto, uscirà per Bompiani il 27 settembre. L’autrice, che con “Just Kids” ha vinto il National Book Award, propone questa volta un viaggio lungo un anno. Un diario che raccoglie parole e fotografie di un anno speciale e insieme come tanti. “A Book of Days” include più di 365 scatti, spaziando dal vecchio archivio di polaroid di Patti Smith alle foto rubate con lo smartphone, per tracciare la singolare estetica dell’autrice. Una galleria che ha iniziato a condividere su Instagram nel 2018 e che mette insieme di tutto: dai ritratti dei figli alle amate tazze di caffè, dai suoi stivali al gatto abissino. Col tempo ha preso forma la storia coerente di una vita dedicata all’arte e costellata di piccole scoperte quotidiane tra passioni, devozioni, ossessioni e capricci. Il libro contiene inedite fotografie d’epoca della sua vita in viaggio, tra stazioni ferroviarie e piccoli club, registrata scrupolosamente nel suo taccuino.



Qui sotto le date del tour in Italia:

Martedì 28 novembre – Ancona, Teatro delle Muse

Mercoledì 29 novembre – Pescara, Teatro Massimo

Venerdì 1 dicembre – Campobasso, Teatro Savoia

Lunedì 4 dicembre – Bari, Teatro dell’Opera Petruzzelli

Giovedì 5 dicembre – Matera, Auditorium Gervasio

Venerdì 8 dicembre – Schio, Teatro Civico

Martedì 12 dicembre – Bologna, Teatro Duse

Giovedì 14 dicembre – Venezia, Teatro Malibran