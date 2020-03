Patronato Epaca Coldiretti, uffici “virtuali” pronti a presentare richieste per indennità

CAMPOBASSO. Vista la situazione di allerta, dovuta all’emergenza Corona Virus, e il desiderio di contribuire agli sforzi che tutti i nostri concittadini stanno facendo per contribuire ad arginare questa epidemia, il Patronato Epaca Coldiretti, delle sedi di Campobasso ed Isernia, sta implementando i propri sistemi, anche informatici, per continuare ad erogare i servizi offerti a tutti i cittadini, evitando loro di uscire di casa.

Oltre ai Servizi tradizionali che da sempre vengono erogati dal Patronato EPACA, come ad esempio pensioni, infortuni e malattie professionali, da oggi il Patronato è pronto a fornire anche assistenza per la richiesta dell’Indennità di 600,00 euro. Un supporto statale, questo, che potrà essere richiesto da: coltivatori diretti, professionisti, lavoratori Co.Co.Co., commercianti e artigiani, stagionali del turismo e altre categorie interessate anche da ulteriori agevolazioni, così come stabilito dal Dl “Cura Italia”.

Gli uffici Epaca, dislocati sul territorio regionale, resteranno quindi raggiungibili, telefonicamente o via mail, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13,30 e dalle ore 15 alle 18.