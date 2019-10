Patrimonio Unesco, in corsa anche i carri del grano di Jelsi

Il centro fortorino con altri sei del beneventano e dell’avellinese ha sottoscritto un’intesa per richiedere l’inserimento nella lista dei “rituali artistici”

JELSI. Dopo i Misteri di Campobasso, per i quali è già stato avviato l’iter per il riconoscimento quale patrimonio dell’Unesco, anche i carri del grano di Jelsi potrebbero seguirne le orme. Di questo si è parlato in un convegno nel centro fortorino dal titolo “Rituali e carri artistici del grano” che rappresenta il fil rouge che lega Jelsi a Flumeri, Foglianise, Fontanarosa, Mirabella Eclano, San Marco dei Cavoti, Villanova del Battista.

Il Comune molisano e i sei Comuni del beneventano e dell’avellinese hanno infatti sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato all’interscambio culturale sui Carri artistici del grano. L’atto è propedeutico all’iter per la richiesta dell’inserimento dei “Rituali e carri artistici del grano” nella lista rappresentativa dei beni immateriali dell’Unesco. Per l’iscrizione, infatti, è criterio fondamentale la rappresentatività della diversità e della creatività umana, deve dunque possedere le seguenti caratteristiche: essere trasmesso da generazione in generazione; essere costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in stretta correlazione con l’ambiente circostante e con la sua storia; permettere alle comunità, ai gruppi nonché alle singole persone di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale; promuovere il rispetto per le diversità culturali e per la creatività umana; diffondere l’osservanza del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo di ciascun paese.