Patriciello senza rivali trascina gli Azzurri e vola a Strasburgo

Rispetto a cinque anni fa il suo partito, come fisiologicamente era nelle previsioni, ha subìto un calo non indifferente; a votare Forza Italia, parliamo naturalmente della circoscrizione Sud (che raggruppa Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria) sono state 672.744 persone (il 12,28%) e di questi oltre 80mila hanno scritto sulla scheda il cognome Patriciello.

L’Europarlamentare uscente (siederà a Strasburgo per il quarto mandato consecutivo) di fatto ha trainato il partito e ha permesso alla coalizione di Silvio Berlusconi di mantenere percentuali ancora ragguardevoli. Patriciello ha riportato consensi in tutte le regioni. È stato, secondo solo a Berlusconi, il più eletto; ha quasi doppiato Tajani. Insomma, una riconferma con pieno merito per l’imprenditore di Venafro. Per lui, venendo a qualche numero, sono state oltre 50mila le preferenze in Campania, 12.310 in Molise, 5mila circa in Calabria, più di 8.500 in Puglia, oltre 5.500 in Abruzzo e quasi 1.500 in Basilicata.

«Si tratta – ha detto Aldo Patriciello nella mattinata di ieri, poco dopo aver appreso della riconferma a Strasburgo – di un grande risultato che mi riempie di responsabilità. L’aver superato il muro degli 80mila voti? Mi aspettavo oggettivamente un bel risultato – ha ancora detto Patriciello – ma non di queste dimensioni. È stato premiato il mio modo di fare politica, il mio modo di essere vicino alle persone, vicino ai giovani, vicino agli imprenditori. Il sottoscritto ha sempre cercato di dare voce alle tante aziende che vivono difficoltà evidenti in un momento di recessione per il paese. Sono orgoglioso di essere portatore degli interessi del Sud Italia in Europa e non solo. Dobbiamo – ha ancora detto Patriciello – ridare slancio alle regioni in difficoltà e cercare di modernizzare questa parte di territorio che soffre: non dimentichiamo, e ci tengo a ribadirlo, che le imprese del Mezzogiorno sono in grande difficoltà: i giovani emigrano, le imprese falliscono o si delocalizzano perché oggettivamente non trovano prospettive per portare avanti il lavoro. Ecco – continua l’europarlamentare – in questo quadro desolante del Mezzogiorno ho cercato di dare voce e ho lavorato per dare riscatto al Sud e al nostro Paese. Rappresento – ha ancora detto Patriciello pochi istanti dopo la rielezione in Europa – la voce del Sud che vuole modernizzarsi e che si vuole mettere alla pari con le atre realtà del paese. Un Sud che ha voglia di riscatto. In Europa porto la voce dei giovani e degli imprenditori. Quella di quest’anno è stata senza dubbio – ha ancora detto Aldo Patriciello – una campagna elettorale sofferta perché Forza Italia non è lo stesso partito di cinque anni orsono. Non mi stancherò mai di ripeterlo – ha aggiunto – ma la volontà del sottoscritto è quella di continuare a intraprendere tutte quelle iniziative per portare il Sud in Europa».

Un dato è incontrovertibile: subito dopo Berlusconi, in Forza Italia, c’è lui, Aldo Patriciello. E così il suo nome, già da ieri, ha iniziato anche a circolare tra gli ambienti romani nel caso in cui si torni al voto per le politiche. Ma l’europarlamentare venafrano è stato chiaro: «Un eventuale elezione al governo? Mi sono candidato per fare l’europarlamentare e questo continuerò a fare. La maggior parte del Mezzogiorno è stata lentamente esclusa dall’agenda politica e questo è inaccettabile. Una via d’uscita c’è, esiste e va percorsa. Allo stesso tempo, il cambiamento va governato, guidato con competenza e noi siamo pronti a farlo. Quella appena terminata – ha detto ancora l’europarlamentare uscente – è stata una campagna elettorale che ho basato sul contatto con le persone e con le aziende per poi essere interprete del cambiamento del meridione, dell’Italia e dell’Europa. Io sono uno di quelli che vuole cambiare l’Europa, ma non demolirla perché è la nostra istituzione ed è la nostra casa, il nostro presente e soprattutto rappresenta il nostro futuro. Vogliamo – ha ancora aggiunto Patriciello – un’Europa più vicino ai cittadini e per fare questo dobbiamo essere interpreti del cambiamento. I nostri giovani chiedono lavoro e non reddito di cittadinanza, il Sud deve riprendere il cammino dello sviluppo. I ringraziamenti? Voglio dire grazie a tutti coloro che hanno apprezzato il mio modo di fare politica e di stare vicino alla gente».

Un modo di fare politica apprezzato anche fuori dai confini regionali. Nei giorni scorsi infatti, per il molisano, era arrivato anche l’endorsement di Clemente Mastella che ha dichiarato: «Patriciello una persona che, sul piano politico e su quello dell’impresa, ha dimostrato di saper tutelare i nostri territori».