Patriciello: fondi Ue fondamentali per il Sud

«I timori dell’OCSE – ha sottolineano l’europarlamentare forzista – sono gli stessi dubbi che da mesi esprimiano all’indirizzo del Governo gialloverde. Altro che anno bellissimo, ci aspetta un anno di stagnazione economica, una nuova brusca frenata dei consumi. Un quadro – ha concluso Partriciello – preoccupante che ci spinge ad una riflessione netta: senza Europa per l’Italia non c’è futuro. Unica strada è quella di intensificare gli investimenti per spingere la crescita, cogliere le opportunità – soprattutto per il Sud – che UE ha inserito nella programmazione comunitaria (2021 – 2026). Solo impegnando risorse, mettendo in piedi progettualità, investendo in istruzione, in università, in infrastrutture, in sviluppo, in ricerca è possibile riuscire nell’impresa di risollevare le economie dei nostri territori, sdradicare il populismo ed eliminare le disuguaglianze».