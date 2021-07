Patriciello da Renzi? “E’ un evento culturale. Resto in Forza Italia”. Ma si guarda ai moderati

L’obiettivo è quello di “allargare il centrodestra alle forze moderate di centro” tanto che “si sta ragionando tra forze moderate” su quelle che potrebbero essere eventuali alleanze. Se gli si chiede, però, della sua presenza alla presentazione del libro di Matteo Renzi a Termoli Aldo Patriciello, europarlamentare di Forza Italia taglia corto: “se ritenete che partecipare ad un evento culturale di presentazione di un libro per un esponente politico di un altro partito vuol dire essere passato all’altra parte allora siete fuori pista. Sono di Forza Italia, resto di Forza Italia. Sono onorato di essere qui ad ascoltare Renzi perché la democrazia significa saper ascoltare e giudicare sul piano delle prospettive”. Certo non è passata inosservata la sua presenza (unita a quella dell’assessore Cotugno e di altri illustri esponenti del centrodestra) alla presentazione di Controcorrente di Matteo Renzi (QUI L’APPROFONDIMENTO). Patriciello esclude una sua fuoriuscita da Forza Italia ma sotto la lente va a finire il futuro delle alleanze politiche (QUI LE INDISCREZIONI) non tanto alle amministrative di Isernia, l’appuntamento più importante della tornata elettorale straordinariamente autunnale (dovuta all’emergenza Covid) per il Molise (“si sa che alle amministrative vengono tirati in ballo dei meccanismi di amicizie che vanno oltre gli accordi politici che si possono fare a livello nazionale”), quanto più in generale al futuro del centrodestra. “Il centrodestra gode di buona salute, è unito, al di là di qualche vicenda particolare ma noi siamo interessati a costruire una alternativa alla sinistra in prospettiva e saremo tutti insieme a fare il nostro dovere e a lavorare per il territorio che è la vera priorità”. Se questo può significare un allargamento al centro poco importa. “Noi vogliamo allargare ai moderati di centro sulle comunali vediamo quello che succederà”.